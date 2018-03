Oroscopo Pesci del 10 marzo 2018

Oroscopo del 10 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

arriva la fortuna…

Il Sole nel vostro segno è in armonia con Giove: il passaggio annuncia fortuna, le cose andranno per il verso giusto e tutto andrò bene. Da un punto di vista pratico, vuol dire che potreste avere una promozione, oppure attraverso una sorta di ricompensa, nel lavoro veder riconosciute le vostre competenze. Ma con questo transito non è escluso che partiate per un bel viaggio.

