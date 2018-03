Oroscopo Pesci del 11 marzo 2018

Oroscopo del 11 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

l’unica cosa possibile è…

Una discussione, o una riflessione, riguardante il denaro oggi non saranno particolarmente produttive. Se, ad esempio, ne parlate con una persona può essere vi faccia una lezioncina perché avete speso troppo oppure, se vi impegnate per conto vostro a trovare una soluzione al problema finanziario, non concludiate niente… L’unica cosa possibile, è stringere la cinghia.

