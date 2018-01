Oroscopo Pesci del 12 gennaio 2018

Oroscopo del 12 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

arrivano consigli ma…

Rispetto a vostri progetti o obbiettivi da raggiungere, alcuni amici – che considerate pratici e razionali – potrebbero aver offerto consigli e considerazioni mirati a mettervi in guardia. Ma sarebbe giusto ascoltarli? In questo momento siete in una fase di scoperta, desiderate aprirvi al mondo, ad accrescere la vostra esperienza e forse varrebbe la pena di provare a fare di testa vostra.

