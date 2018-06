Oroscopo Pesci del 12 giugno 2018

Oroscopo del 12 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

Con Mercurio da oggi in Cancro, vi sentirete apprezzati e spesso anche valorizzati da chi vi circonda, arriveranno molti complimenti. Ma non saprete se siano sinceri o mirati ad ottenere qualcosa da voi. Nel dubbio, astenetevi dal giudicare, lo farete in un secondo momento… E il lavoro che svolgete quotidianamente vi piacerà, avrete più facilità a comunicare o bravura nell’agire.

