Oroscopo Pesci del 12 maggio 2018

Oroscopo del 12 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

dare prova di sincerità…

Che fare se vi siete impegnati in fretta, avete dato la vostra parola senza riflettere? Sicuramente non scappare a gambe levate ma dar prova di sincerità all’altro/a… Spiegate senza giri di parole che non siete in grado, vi eravate impegnati senza riflettere abbastanza o, più semplicemente, perché avrete voluto essere d’aiuto. Scegliendo di scappare, scatenereste solo rabbia e rancore.

