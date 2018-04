Oroscopo Pesci del 13 aprile 2018

Oroscopo del 13 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

per il momento…

Per quanto sorprendente possa sembrarvi un’idea, sarebbe saggio per il momento tenerla per voi. Ci sono alte possibilità che condividendola con una persona la spifferi ad altri e ve la rubino… Stessa cosa se avete intenzione di fare una sorpresa al partner, un regalo o un viaggetto: non ditelo a nessuno!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]