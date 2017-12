Oroscopo Pesci del 14 dicembre 2017

Oroscopo del 14 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una proposta…

La congiunzione Luna-Giove in Scorpione, per il vostro segno è decisamente fortunata, può far arrivare belle opportunità. Ad esempio, una proposta alla quale stentate a credere… In ogni caso, più in generale, procedete con calma: la voglia di correre, essere i primi, non è indispensabile. Terza decade: seguite le regole, rispettate la disciplina.

