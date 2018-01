Oroscopo Pesci del 14 gennaio 2018

Oroscopo del 14 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

fate ciò che vi sembra giusto…

Non costringetevi a incontrare persone o andare in posti che non vi piacciono: è difficile fingere di divertirsi, essere felici, se lo stato d’animo vi dice altro. Se non volete accettare un invito, perché forzarvi? Rimanete in casa, godete della vostra compagnia e lasciate che gli altri facciano tutto ciò che vogliono. Fate ciò che vi sembra giusto, non imponetevi niente!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]