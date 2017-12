Oroscopo Pesci del 15 dicembre 2017

Oroscopo del 15 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

idee meno grandiose ma…

Vi sentite in grado di fare di tutto e di più! Con questo stato mentale positivo, potreste esser pronti a prendere in considerazione idee che rappresentano una sfida… Andateci piano: limitarvi, per ora, a idee meno grandiose ma non per questo meno intriganti, vi darà comunque grande soddisfazione. Seconda decade: riuscite a ottenere ciò che volete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]