Oroscopo Pesci del 15 giugno 2018

Oroscopo del 15 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

il tempo dimostrerà…

Con Mercurio opposto a Saturno, è possibile che il partner, un amico o un familiare sia riluttante ad accettare un vostro consiglio. Sebbene sulla questione è possibile che abbiate più esperienza, non gradirà i vostri suggerimenti. In questo caso non insistete, non vi irrigite poiché creereste solo inutili attriti. Sarà il tempo a dimostrare loro che avevate ragione.

