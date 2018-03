Oroscopo Pesci del 15 marzo 2018

Oroscopo del 15 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

più emotivi…

La Luna nel vostro segno, oggi non forma aspetti astrali ma siete in ogni caso più emotivi, avete più immaginazione del solito. Attenzione a non trasformare la realtà, a guardarla in una prospettiva un po’ troppo ottimista poiché, con la presenza di Giove in Scorpione l’eccesso di ottimismo è inevitabile… Seconda decade: diffidate, il più possibile, dalle illusioni e disillusioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]