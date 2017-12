Oroscopo Pesci del 16 dicembre 2017

Oroscopo del 16 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

delegare…

Con la Luna in Sagittario, l’umore non è al top, forse vi sentite schiacciati dalle responsabilità ma potrebbe arrivare un aiuto inaspettato che renderà più facile il fine settimana. Delegare le cose piccole può consentirvi di concentravi su quelle grandi: per cui, accettate l’aiuto. Seconda decade: anche se innamoratissimi, siete pregati di mantenere la razionalità.

