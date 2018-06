Oroscopo Pesci del 16 giugno 2018

Oroscopo del 16 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

un bel “no”…

Per l’ennesima volta vi chiederanno una mano, un favore ma non avrete proprio voglia di assecondare la richieste. Allora, sperimentate la nuova forza interiore e dite un bel “no”. E’ noto che avete difficoltà a rifiutare qualcosa alle persone care, non volete dispiacerle e spesso vi accollate degli obblighi che evitereste voletieri. Ma ora dovete smettere di accontentare chi vuole approfittare della vostra gentilezza. Potete farlo.

