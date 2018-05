Oroscopo Pesci del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una pausa per…

Con Marte in Acquario, fino al 12 agosto, potreste avvertire il bisogno di solitudine, di ritagliare del tempo per voi stessi. E’ un transito che indica la necessità di riposo, recuperare le energie: una pausa per rivedere e sistemare le cose, comprese situazioni del passato che ancora influenzano il presente. E, inoltre, anche per smettere di inseguire obbiettivi ormai inutili che alla fine sono soltanto uno spreco di energie.

