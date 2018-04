Oroscopo Pesci del 17 aprile 2018

Oroscopo del 17 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una relazione affettuosa…

Venere e Giove accentuano la complicità con una persona della vostra cerchia, qualcuno con cui avete scoperto delle affinità e trascorrete bei momenti. All’apparenza sembra che il legame non sia ambiguo ma una relazione affettuosa, non amorosa. Conoscendo la vostra fervida immaginazione, non è escluso che nella vostra mente, le cose prendano una piega diversa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]