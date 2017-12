Oroscopo Pesci del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

mantenere gli impegni…

Difficoltà a concentrarvi ma, soprattutto a mantenere gli impegni. Se avete promesso qualcosa, ad esempio aiutare una persona cara, potrebbe esserci un impedimento o non sentirvi più motivati a dare una mano. Prima decade: tutto va alla grande ma attenzione a essere eccessivamente testardi o aggressivi nel difendere le vostre idee.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]