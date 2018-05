Oroscopo Pesci del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

aperti a tutto ciò che è nuovo…

Con Urano in Toro, nel corso di sette anni vi aprirete a tutto ciò che è nuovo ma tenendo saldamente i piedi per terra… Rimetterete in moto il vostro potenziale, vi interesserete a più argomenti, molteplici attività, trasformete il vostro modo di comunicare. E potreste anche cambiare la cerchia di amicizie stringendo nuovi rapporti o, ancora, avere desiderio di cambiare casa.

