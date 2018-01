Oroscopo Pesci del 19 gennaio 2018

Oroscopo del 19 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

Mercurio in armonia con Nettuno, vi regalano eccezionale intuito: ascoltatelo e seguitelo, soprattutto se avete un progetto in cottura. Se “sentite” che non avete imboccato la direzione giusta o che qualcuno non è chiaro, fate ciò che suggerisce la voce interiore. Terza decade: se volete progredire, è indispensabile dare un colpo d’acceleratore.

