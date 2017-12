Oroscopo Pesci del 2 dicembre 2017

Oroscopo del 2 dicembre per i nati sotto il segno dei Pesci:

un po’ stanchi ma…

In programma potrebbe esserci una riunione familiare ma forse, preferireste stare tranquilli per conto vostro. Siete stanchi, poco in forma e non avete voglia di fare sforzi di alcun tipo ma presto tornerete pimpanti: Marte, il 9 dicembre sbarcherà nel segno amico dello Scorpione!

Seconda decade: evitate qualunque atteggiamento di sottomissione, datevi a gambe levate!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]