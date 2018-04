Oroscopo Pesci del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

nuove esperienze…

Con il Sole in Toro, insieme alla presenza di pianeti in segni di Terra, vivrete esperienze nuove e istruttive. Non è escluso che un lavoro extra vi permetta di essere più tranquilli sul piano finanziario. Al contempo, è il periodo ideale per stringere nuovi rapporti d’amicizia che, nel prossimo futuro, si riveleranno preziose.

