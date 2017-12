Oroscopo Pesci del 20 dicembre 2017

Oroscopo del 20 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

rapporti solidi…

Saturno in Capricorno avrà un ruolo costruttivo, vi permetterà di circondarvi di amici o colleghi con cui stabilire rapporti solidissimi. Nel corso del tempo, potreste infatti aver perso qualche rapporto… Nei prossimi due anni e mezzo avrete un ruolo attivo nelle amicizie, nei rapporti in generale e, oltre ad averne bisogno, vi piacerà molto.

