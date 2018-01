Oroscopo Pesci del 20 gennaio 2018

Oroscopo del 20 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

agire in piena libertà…

Il Sole entra in Acquario e vi invita a sbloccare alcuni aspetti della personalità che sonnecchiano in voi e che utilizzate raramente, tra cui la capacità di agire in piena libertà. Solitamente, infatti, cercate di adeguarvi, rimanere nei ranghi ma ora, volendo, potete – seppure dolcemente – modificare questo atteggiamento.

È un buon momento, infine, per perdonare gli altri ed eliminare – se necessario – tutto ciò che ha fatto il suo tempo.

