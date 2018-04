Oroscopo Pesci del 21 aprile 2018

Oroscopo del 21 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

vorreste aiutare ma…

Potreste chiedervi se davvero conoscete bene una persona cara che oggi sembra agire in modo insolito. Potrebbe, ad esempio, rifiutare qualsiasi consiglio, determinato a imboccare una strada che, secondo voi, non è quella giusta. In questo caso, andateci con i piedi di piombo: vorreste essere d’aiuto ma l’altro la vedrebbe come un’interferenza.

