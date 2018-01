Oroscopo Pesci del 21 gennaio 2018

Oroscopo del 21 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

piazza pulita…

Luna nel vostro segno in armonia con Marte: non sappiamo cosa avete programmato per la giornata – grandi pulizie, lavoretti in casa? – ma di sicuro non rimanderete niente. In questo momento siete determinati a fare piazza pulita! Prima decade: può essere che siate segretamente innamora di di una persona che non vi fila?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]