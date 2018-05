Oroscopo Pesci del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

vietato sognare…

Il Sole in Gemelli, da oggi accentua la vostra immaginazione: siete pregati di utilizzarla positivamente nel lavoro e non per sognare avventure utopiche, anche sul piano affettivo. Vietato girare film su storie d’amore che non esistono… Semmai cercate di impegnare le energie per sentirvi in sintonia con le persone care, stabilire rapporti sereni.

