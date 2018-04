Oroscopo Pesci del 22 aprile 2018

Oroscopo del 22 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

la forza che è in voi…

Marte e Plutone congiunti in Capricorno, risvegliano una forza che sonnecchiava, di cui aveva dimenticato l’esistenza. Utilizzatela bene, ossia in ciò che sapete fare al meglio: aiutare gli altri, regalare attenzioni, sostenerli così da tirarli su. Ma non solo dare: anche voi potreste trarre beneficio dal supporto di chi vi circonda!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]