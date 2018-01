Oroscopo Pesci del 22 gennaio 2018

Oroscopo del 22 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

mettere dei limiti…

Un amico potrebbe tentare di convincervi, incoraggiarvi ad aderire a un suo progetto o aiutarlo a realizzare un’idea. Ma più cercherà di persuadervi e tanto più mostrerete resistenza. Va bene dare una mano ma quando ci si sente costretti, è un’altra storia… Per cui mettete dei limiti, anche se si tratta di una persona che conoscete da tempo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]