Oroscopo Pesci del 22 luglio 2019. Caterina Galloni: progetti a due…

Oroscopo del 22 luglio 2019 per i nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio-20 marzo): progetti a due…

Marte in Leone non vi fa temere le responsabilità, siete determinati e oggi, inoltre, potreste porre una particolare attenzione al vostro lavoro che in questo modo sarà fonte di gratificazioni. Il ritmo di questo lunedì è serrato, avrete mille cose da fare ma sarete all’altezza di qualsiasi situazione. Più in generale, cercate di eliminare tutto ciò che rappresenta solo una perdita di tempo e non aggiunge nulla alla vostra vita. Amore: soli, partite pure in quarta se avete intenzione di conquistare un cuore ma, al contempo, pronti anche a incassare un rifiuto. In coppia, bei momenti e bei progetti a due.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Pesci nel 2019

Nel 2019 c’è una grande trasformazione: altro che pesciolini rossi esitanti, stupirete chi vi circonda per la determinazione, terrete testa a chi si metterà di traverso sulla vostra strada. Di sicuro non scapperete a gambe levate davanti agli ostacoli! Avrete le idee chiare su chi vi circonda, farete una bella selezione e non esiterete ad allontanare chi vi limita e vi prosciuga le energie! Quando Urano, a marzo, entrerà definitivamente in Toro sceglierete le persone giuste da avere accanto e riconoscere al volo chi è davvero dalla vostra parte. Sarà un ottimo anno, in cui timori e paure scompariranno e, al contrario del solito, saprete dire anche dei “no”. Ma non solo, sarete pronti a mettere ordine nella vita privata o professionale, saprete cogliere le occasioni al volo!

L’unica accortezza, data la presenza della quadratura tra Giove e Nettuno a gennaio, giugno e settembre è quella di puntare a cose realistiche, fare delle scelte razionali.

Lavoro: è un settore in cui è immancabile il progresso, è possibile una promozione e maggiori responsabilità. A fine gennaio vi troverete al momento giusto nel posto giusto e farete passi avanti. Nervi saldi e continuate a cavalcare l’onda. E’ comunque l’anno ideale per riflettere sul futuro e operare qualche cambiamento nella vostra attività, aprirvi a nuove possibilità. Stando sempre attenti, nei mesi segnalati, a non incappare in un abbaglio.

Denaro: a metà febbraio occhi aperti nelle trattative, fate in modo tutto sia chiaro e se un affare vi sembra nebuloso chiedete consiglio a un esperto. Più in generale, la tendenza sarà quella di spendere allegramente – più di sempre – ed essere generosi, ma se non volete problemi è un atteggiamento che va stroncato! Se seguirete il consiglio astrale eviterete di ritrovarvi in rosso e l’anno sarà ottimo da punto di vista finanziario.

Amore: è prevista la serenità. Se siete felicemente in coppia non ci saranno scosse di alcune tipo, vivrete momenti indimenticabili, farete nuovi progetti e soli, farete il pieno di incontri interessanti e divertenti, flirt a gogo senza pensare al domani ma non è escluso un colpo di fulmine! La primavera segnerà un momento molto romantico…

Salute: E’ un anno che vi vede molto impegnati per cui dovete mettere in conto qualche momento di stress, vi sentirete stanchi. Praticate regolarmente sport, soprattutto nei fine settimana staccate la spina per ricaricare le batterie e cercate di seguire una dieta. No all’eccesso di alcol, cibo & C