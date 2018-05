Oroscopo Pesci del 22 maggio 2018

Oroscopo del 22 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

belle opportunità di lavoro…

Mercurio, Giove, Nettuno accentuano il vostro altruismo, il desiderio di sacrificarvi per gli altri ma, al contempo, i passaggi segnalano belle opportunità di lavoro. Potrebbe trattarsi di un’occasione che si è già presentata nel recente passato e ora dovrete discuterne. Non è escluso che per alcuni Pesci, riguardi una missione all’estero.

