Oroscopo Pesci del 22 novembre 2017

Oroscopo del 22 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

voglia di libertà ma…

Il Sole entra in Sagittario e annuncia un periodo in cui dovrete essere saggi, obbedienti, seguire le regole, la disciplina anche quando vorrete fare tutto il contrario… Non per spirito di contraddizione ma perché desiderate sentirvi liberi da responsabilità professionali o familiari che invece ve l’impediscono. La cosa positiva, è che in questo periodo farete chiarezza su alcune situazioni.

