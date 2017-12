Oroscopo Pesci del 23 dicembre 2017

Oroscopo del 23 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

serata sensuale…

Luna nel vostro segno in buon aspetto con Marte, promette una serata speziata, soprattutto sul fronte eros e sensualità… Le emozioni saranno decuplicate, forse per voi molto forti, ma siete in grado di gestirle. Su un altro piano: Mercurio riprende il moto diretto, per cui se ci sono stati dei ritardi, ora tutto si muoverà alla velocità della luce. Tuttavia, per il momento non firmate contratti importanti, evitate do impegnarvi…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]