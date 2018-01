Oroscopo Pesci del 23 gennaio 2018

Oroscopo del 23 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

state in guardia se…

I passaggi vi suggeriscono di essere il più lucidi possibile, non fidarvi delle belle parole, seppure molto convincenti, di chi vuol solo prendervi per il naso o vorrebbe che firmaste qualcosa promettendovi mari e monti. Più le promesse avranno l’aria di essere serie e tanto più dovrete stare in guardia. Prendete tempo e chiedete consiglio: ne avete tutto il diritto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]