Oroscopo Pesci del 24 gennaio 2018

Oroscopo del 24 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

segnali d’amore poco chiari…

Siete in sintonia con chi vi circonda, sentite che con un amico potete parlare apertamente di un problema importante e sarà un sollievo. Ma potreste essere in sintonia in particolare con una persona che vi attrae e vorreste che accadesse qualcosa di romantico… Tuttavia, i segnali che vi lancia forse non sono chiari per cui, evitate di prendere iniziative e aspettate che sia l’altro/a a fare il primo passo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]