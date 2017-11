Oroscopo Pesci del 24 novembre 2017

Oroscopo del 24 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

rimandare ma…

Giornata in cui tendete a procrastinare, a dire che potreste rimandare a domani questo o quello ma… gli obblighi vi inchioderanno! La cosa migliore, invece di pensare a quando rimandare, è quella di anticipare le cose, occuparvi di quanto dovete. Terza decade: un posto vi affascina, vorreste viverci oppure, avete perso la testa per una persona che vive all’estero?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]