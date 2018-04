Oroscopo Pesci del 25 aprile 2018

Oroscopo del 25 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una piccola delusione ma…

Una piccola delusione da un amico, un familiare ma visto che accade di frequente, forse non presterete molta attenzione… Il Pesci ha la tendenza a giudicare gli altri meglio di quanto siano in realtà, attribuite loro delle qualità che non sempre possiedono ma, alla fine, vi rendete conto che commettono errori quanto voi! Sono esseri umani, non semi-dei.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]