Oroscopo Pesci del 25 dicembre 2017

Oroscopo del 25 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

la solidità di una storia d’amore…

La congiunzione Venere-Saturno in Capricorno vi aiuterà a misurare la solidità delle amicizie o di una storia d’amore. In più, alcune coppie potrebbero parlare di un importante progetto ma, in questo caso, dovrete avere pazienza poiché ci vorrà un po’ di tempo… Seconda decade: riuscite a superare alcuni limiti personali e avete la sensazione di vivere intensamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]