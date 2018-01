Oroscopo Pesci del 25 gennaio 2018

Oroscopo del 25 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

non tollerate chi…

Siete appena usciti da un momento pesante: non è stato facile e ora che rivedete il sole non tollerate chiunque tenti di catapultarvi indietro, farvi sentire in colpa o addossarvi la responsabilità di cose che non avete commesso. Il che, sia chiaro, è giusto ma il consiglio è quello di non essere eccessivamente duri: privilegiate il dialogo sereno, mettete uno stop alle ostilità.

