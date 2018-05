Oroscopo Pesci del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

tendenza a esagerare…

Che vi succede? Insoddisfatti di voi, dell’aspetto fisico… ma nulla che valga la pena di chiudervi in casa per nascondervi agli occhi degli altri! Tenete presente che la tendenza odierna è quella di esagerare anche in altri settori… Tranquilli, domenica la musica cambierà e passerete ad altro. Grazie a Saturno in Capricorno ora siete più solidi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com