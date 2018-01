Oroscopo Pesci del 26 gennaio 2018

Oroscopo del 26 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

impegno o fuga…

Marte in Sagittario, fino al 17 marzo, al vostro segno chiede serietà, rigore, impegno nel lavoro, seguire le direttive e obbedire: il che, non è proprio ciò che avrete voglia di fare… Vorreste scappare a gambe levate, non accollarvi responsabilità ma il pianeta vi invita, nel caso abbiate intenzione di raggiungere un obbietivo o realizzare un’ambizione, a essere tempestivi. Sarete costretti a scegliere tra impegno o fuga…

