Oroscopo Pesci del 26 maggio 2018

Oroscopo del 26 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

un mondo tutto vostro…

Oggi sembrate indifferenti, vivete in un mondo tutto vostro, evidentemente più piacevole e facile da vivere rispetto al caos del mondo reale. E’ il modo per proteggervi dall’agitazione esterna e, dopo tutto, perché no? Avete la capacità di ignorare la realtà e viverne un’altra che corrisponde di più a ciò che desiderate. E questo sabato, distaccarvi dagli avvenimenti, vi farà un gran bene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com