Oroscopo Pesci del 26 novembre 2017

Oroscopo del 26 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

procedete con calma…

Domenica in cui siete irrequieti – colpa dei pianeti parecchio elettrici – e sarà difficile vedervi fermi per un secondo. Procedete con calma, poiché lo stato d’animo potrebbe spingervi a spese impulsive, a sprecare tempo e non riuscire a concludere quanto vorreste. Cercate di canalizzare le energie facendo, ad esempio, sport o qualcosa che per voi rappresenti una nuova esperienza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]