Oroscopo Pesci del 27 aprile 2018

Oroscopo del 27 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

siate più espliciti…

Negli affari di cuore, vi piace fare i misteriosi e pretendete che l’altro sappia “indovinare” i vostri sentimenti… Ma non tutti sono ricettivi quanto voi! L’altro/a non capta sempre ciò che provate o potrebbe sbagliare e non sempre si capisce cosa davvero volete. E nel fine settimana farete questo giochetto ma, come al solito, chi vi è accanto non capirà niente. Il consiglio è quello di essere più espliciti.

