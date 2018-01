Oroscopo Pesci del 27 gennaio 2018

Oroscopo del 27 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

attriti…

Non siete in splendida sintonia con voi stessi, forse ce l’avete con voi per qualcosa ma date la colpa a una persona vicina, peraltro totalmente innocente. E’ inevitabile che nasca qualche attrito: anche se non direte niente, l’espressione del viso la dirà lunga, sarete come un libro aperto… Terza decade: fase ottima in cui potrebbe esserci una promozione, una bella gratificazione o un viaggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]