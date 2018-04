Oroscopo Pesci del 28 aprile 2018

Oroscopo del 28 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

è arrivato il momento di…

Venere che sosta nel settore della famiglia, della casa può rappresentare un’opportunità per abbellire l’ambiente, ad esempio rinfrescare le pareti di una stanza, acquistare nuove tende o un oggetto decorativo. Trascorrere del tempo in casa, inoltre, può essere l’occasione giusta per prendervi una pausa: probabilmente siete stati impegnati ad aiutare gli altri ma è arrivato il momento di fare qualcosa di carino per voi…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]