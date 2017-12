Oroscopo Pesci del 28 dicembre 2017

Oroscopo del 28 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

piacere a tutti ma…

Come spesso accade, anche oggi cercate di piacere a tutti ma, lo ripetiamo, è un atteggiamento che non paga: dovete essere più selettivi. O meglio, non fate sforzi, potete piacere per ciò che siete senza bisogno di fare il diavolo a quattro. Soprattutto se volete conquistare una persona… Prima di ogni altra cosa, dovete imparare ad amare voi stessi.

