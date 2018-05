Oroscopo Pesci del 28 maggio 2018

Oroscopo del 28 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

amore in primo piano…

E un periodo molto piacevole, i pianeti vi sostengono e questa settimana l’amore sarà in primo piano e, insieme, anche il denaro. E’ un momento da vivere davvero fino in fondo, tenendo tuttavia presente che pur essendo felici non dovete dimenticare la realtà, i limiti o, più semplicemente, il vostro dovere sul piano personale o lavorativo.

