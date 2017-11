Oroscopo Pesci del 28 novembre 2017

Oroscopo del 28 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

alcune situazioni cambiano…

Alcune situazioni cambiano malgrado voi e non avrete altra scelta, pur avendo preso precedentemente delle decisioni, che adottare una nuova strategia. Non agitatevi: alla fine potrebbe essere una cosa positiva! Terza decade: è arrivato il momento di modificare il vostro rapporto con il denaro. Avreste dovuto risparmiare e, se non l’avete fatto, dovete mettere in conto dei momenti poco sereni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]