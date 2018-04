Oroscopo Pesci del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

orizzonti diversi…

E’ una bella domenica, favorevole a evadere dal solito quotidiano. Avete bisogno di guardare altrove, verso orizzonti diversi e sognare bei viaggi… Anche se non li farete, pensarci vi farà un gran bene (e non perché al momento abbiate il morale sotto ai tacchi). Detto questo, oggi le amicizie si rivelano preziose e una in particolare potrebbe essere per voi un vero sostegno!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]