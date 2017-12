Oroscopo Pesci del 29 dicembre 2017

Oroscopo del 29 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

sul punto di…

Marte e Giove in Scorpione vi motivano e vi entusiasmano rispetto ai nuovi progetti, iniziative, eventi sociali o amicizie. Il vostro lato intraprendente è molto presente! Potreste essere sul punto di avviare qualcosa di nuovo e per questo, sarebbe indispensabile concedervi una pausa per capire come muovervi nel modo più giusto: ne trarrete grande beneficio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]