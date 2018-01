Oroscopo Pesci del 29 gennaio 2018

Oroscopo del 29 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci:

un po’ tesi…

Marte in Sagittario fa sentire la sua presenza, probabilmente siete un po’ tesi, stressati e, in più, potreste sentirvi sommersi da una marea di piccole cose da sistemare e che v’infastidiranno. La sola idea di dover far fronte a queste scocciature di tipo pratico, vi fa sentire in gabbia ma, forse, sarà un atteggiamento esagerato. Prendete le cose con più leggerezza.

